El Salamanca CF UDS agota su penúltima bala ante el Rayo Cantabria

El reloj descuenta jornada para el final de la competición regular de la Segunda RFEF. El Salamanca CF UDS ha perdido su puesto dentro de la zona de privilegio y no puede fallar si quiere regresar a la zona playoff de ascenso a Primera RFEF. Este domingo, a las 17 horas, los de Jorge García reciben al Rayo Cantabria en el estadio Helmántico.

El equipo salmantino arranca la jornada número 30 de la competición en séptimo lugar con 44 puntos, a uno de la UD Ourense. El filial cántabro, por su parte, lucha por evitar el descenso y está con un punto de renta sobre el playout y con dos de ventaja sobre la zona roja.

“En el vestuario se está viendo un grupo muy unido en estos momentos difíciles y tienen muchas ganas de que llegue el domingo y que cambie la dinámica con una victoria. Queremos ser el equipo reconocible y con hambre”, asegura Jorge García.