El Salamanca CF UDS se aleja a cuatro puntos del playoff

La octava jornada de Segunda RFEF deja al Salamanca CF UDS como séptimo clasificado y a cuatro puntos de la zona de playoff. Los de Jorge García encajan dos derrotas consecutivas y buscarán la reacción ante el Coruxo.

El Deportivo Fabril marcha líder con 19 puntos, pero cayó ante el Oviedo Vetusta y solo aventajan en un punto al equipo dirigido por Roberto Aguirre. Gimnástica Segoviana, Bergantiños y Real Ávila tienen 17 puntos.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS se verá las caras con el Coruxo. El choque está fijado a las 17 horas del domingo y habrá que esperar para saber si se juega en el estadio Helmántico o Las Pistas.