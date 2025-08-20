El Salamanca CF UDS añade un nuevo amistoso ante la Arandina

El Salamanca CF UDS tendrá dos partidos amistosos esta semana. El equipo de Jorge García se verá las caras ante el Coria y la Arandina, los dos como visitante.

Los charros, que llegan de ganar a la UD Santa Marta en la Copa RFEF, se verán esta tarde ante el Coria (equipo de su misma categoría) a las 20 horas.

Y, el domingo, el Salamanca CF UDS cerrará la semana con un duelo añadido ante la Arandina. El duelo tendrá lugar a las 19 horas a domicilio.