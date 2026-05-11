El Salamanca CF UDS anuncia la salida de Jorge García y Álvaro Boyero

Jorge García durante el último encuentro entre el Salamanca CF UDS - Lealtad de Villaviciosa

El Salamanca UDS ha anunciado este lunes la salida de Jorge García y Álvaro Boyero del cuerpo técnico del primer equipo.

A través de un comunicado oficial, el club ha querido agradecer públicamente “su trabajo, compromiso y profesionalidad”, destacando además la dedicación y el esfuerzo que han mostrado desde su llegada a la entidad.

Desde el Salamanca CF UDS han subrayado la capacidad de ambos para “construir grupos humanos de trabajo ejemplares”, así como su cercanía, exigencia y respeto dentro del vestuario. El club también ha reconocido que, pese a que los resultados deportivos “no hayan sido los esperados”, su paso por el banquillo deja aprendizajes importantes para el crecimiento de la entidad.

El comunicado concluye deseándoles suerte en sus futuros retos personales y profesionales, dejando abierta la puerta a un posible reencuentro con la Unión en el futuro.