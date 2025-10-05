El Salamanca CF UDS aprovecha la segunda parte para derrotar a la UD Sámano

El Salamanca CF UDS sigue en buen momento de forma y derrotó a la UD Sámano a domicilio por 0-2. Los goles de Carrasco y de Mancebo dan tres puntos más al equipo salmantino en Segunda RFEF.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Jon Villanueva en la portería; Parra, Souley, Murua y Marotías en la defensa; Alba, Cristeto y Carrasco en la medular; y Mancebo, Abraham y Servetti en ataque.

El primer tiempo tuvo poco ritmo y pocas ocasiones. Mancebo tuvo la más clara en una acción a balón parado y los locales apretaron en la recta final de la primera mitad hacia la meta de Jon Villanueva.

La segunda mitad fue muy diferente. Carrasco mandaba a la red un balón al segundo palo y adelantaba al Salamanca CF UDS en el minuto 50. Tuvo que esperaba el equipo de Jorge García para matar el partido. Mancebo, de penalti en el descuento, hacía el 0-2 definitivo y mantiene la buena línea salmantina.