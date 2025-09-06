El Salamanca CF UDS arranca la Segunda RFEF ante el Bergantiños

Arranca la Segunda RFEF para el Salamanca CF UDS. El equipo charro afronta la campaña con una plantilla muy renovada y con el poso de buen gusto que dejó Jorge García en los últimos partidos al frente del banquillo.

El Salamanca CF UDS abrirá la competición este domingo, a las 17:00 horas, en el campo de As Eiroas ante el Bergantiños. Los gallegos se han reforzado con jugadores como Iago Novo o Isma Cerro para afrontar la nueva temporada.

Por parte charra, Pablo Servetti será una de las referencias en la punta del ataque. El uruguayo se muestra cómodo con las peticiones de Jorge García: “Una de sus ideas es la presión tras pérdida y que el equipo sea valiente. Por mi forma de jugar, me gusta mucho eso. Yo trabajo para el equipo y me gusta luego estar en el área para que me alimenten con centros”.