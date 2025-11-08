El Salamanca CF UDS, a asaltar los puestos de playoff

El Salamanca CF UDS tiene la opción de regresar a los puestos de playoff a Primera RFEF. Para ello, los charros tendrán que ganar al Valladolid Promesas el domingo a las 12 horas.

“Creemos que es un filial que no es tan dominador como años atrás, pero tiene una capacidad de hacer daño en la transición que no tiene ningún equipo en la categoría. Tenemos que crecer a través de la portería a cero y evitar pérdidas innecesarias y sus transiciones”, incide Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS tiene la baja de Davo Fernández y la duda de Jon Villanueva. “Jon tiene una pequeñísima rotura en el abdomen y estamos intentando recuperarle lo antes posible porque es una pieza importante para nosotros. Vamos a valorar todas las opciones y también tenemos en mente que la próxima semana no estará Leo Mendes”, indica.

El Valladolid Promesas ha sumado diez puntos hasta el momento y es un equipo habitual en el intercambio de golpes con catorce goles a favor y catorce dianas en contra.