El Salamanca CF UDS, a asentarse en zona de playoff a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS inicia la vigésimo cuarta jornada en Segunda RFEF como cuarto clasificado. Los charros llegan tras ganar al Real Ávila y quieren darle continuidad ante el Marino de Luanco. El choque se disputará este domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

Jorge García reconoce la importancia de enlazar dos victorias seguidas. “Es el principal objetivo, junto a mejorar sensaciones. El otro día no fue nuestro mejor partido y no estuvimos bien. A nivel mental se trabaja mejor, pero sería engañarnos a nosotros mismos no ver todo lo que hicimos mal”, admite el entrenador del Salamanca CF UDS.

Los asturianos son uno de los equipos menos goleados del grupo 1 de Segunda RFEF con solo catorce tantos recibidos. “Creo que nos enfrentamos a un equipo muy rocoso y sólido en esfuerzos defensivos. Nos esperamos un bloque bajo en muchos momentos de partido. No podemos conceder transiciones ni balón parado. Hay que ensanchar las líneas”, concluye Jorge García.

El Marino de Luanco llega a Salamanca en décima posición de la tabla y con 29 puntos en su casillero, solo cuatro por encima de los puestos de descenso.