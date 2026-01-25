El Salamanca CF UDS se asienta en la cuarta plaza en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS ya es un habitual en los puestos de playoff de ascenso a Segunda RFEF esta campaña. Los charros marchan cuartos, con 35 puntos, y están a seis del líder Deportivo Fabril.

Por detrás del primer clasificado se encuentran el Oviedo Vetusta con 39 puntos, la Gimnástica Segoviana con 36, y el Salamanca CF UDS y la UD Ourense con 35 cada uno. Fuera de los puestos de privilegio está el Coruxo con 34.

Precisamente el equipo gallego será el próximo rival del Salamanca CF UDS. El domingo, a las 17 horas, los dos equipos se jugarán un puesto en la zona de privilegio de la tabla en O Vao.