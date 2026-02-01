El Salamanca CF UDS B da un paso adelante y tropiezo del Ciudad Rodrigo

Un doblete de Roberto Lázaro dio la victoria al Salamanca CF UDS B ante La Bañeza. El equipo dirigido por Óscar Alb sumó tres puntos de oro en Las Pistas al ganar por 2-0 y da un golpe de efecto en la lucha por el ascenso a Tercera RFEF.

El que pierde comba es el Ciudad Rodrigo. Los mirobrigenses cayeron por 4-1 ante La Cistérniga en una mala segunda mitad y ven cómo el liderato se distancia a cinco puntos. Alberto García hizo el tanto farinato.

Para este domingo quedarán dos partidos más. A las cuatro y cuarto de la tarde, el Béjar Industrial recibe en Mario Emilio al Betis; mientras que a las 18:30 horas, el Helmántico cerrará la jornada con su visita al Victoria.