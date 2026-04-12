El Salamanca CF UDS B da otro paso hacia la Tercera RFEF

Dos victorias, un empate y una derrota. Ese fue el balance de los equipos charros en la vigésimo sexta jornada del grupo B de la Regional de Aficionados.

En la tarde del sábado, el Ciudad Rodrigo empataba a cero ante el Laguna y pierde gran parte de sus opciones de entrar en los puestos de playoff; mientras que el CDF Helmántico perdió en el último minuto ante La Bañeza en el Alfonso San Casto (0-1).

Para el domingo quedaron los encuentros del Béjar Industrial y del líder Salamanca CF UDS B. Los textiles vencieron por 3-2 a La Cistérniga en Mario Emilio con un doblete de Alvarito y el tanto definitivo de Marti.

Cerró la jornada el líder. El filial del Salamanca CF UDS da otro paso hacia la Tercera RFEF tras ganar por 0-2 en casa del Benavente. Los goles de Lucas y Molina dieron los tres puntos al equipo de Óscar Albo.