El Salamanca CF UDS busca el camino de la victoria ante el Real Ávila

El Salamanca CF UDS visita este domingo, a partir de las 17 horas, el estadio Adolfo Suárez para enfrentarse al Real Ávila. Un duelo ya habitual en las temporadas para el conjunto blanquinegro. Los charros inician la jornada fuera de los puestos de playoff y el objetivo es sumar tres puntos en suelo abulense para volver a estar en la zona de privilegio.

El conjunto local llega al duelo herido en su orgullo tras caer 7-2 ante el Valladolid Promesas y buscará dar una alegría a sus aficionados. “Ojalá nunca me pase. Nos vamos a encontrar a un Ávila con ganas de hacer olvidar lo del fin de semana pasado. El resultado no reflejó su partido, que fueron muy serios durante sesenta minutos”, expresaba Jorge García para alertar a sus jugadores antes del partido.

El técnico charro no podrá contar con Souley por sanción y Pulpón se perfila como novedad en el once titular.

El Real Ávila, por su parte, marcha noveno en la tabla y solo ha sumado tres puntos en los últimos cinco encuentros. Una situación de máxima urgencia para el cuadro encarnado si no quiere comenzar a mirar los puestos de debajo de la tabla.