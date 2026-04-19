El Salamanca CF UDS cae a la octava plaza de la Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS se ha metido en problemas graves en la tabla en Segunda RFEF. La derrota por 0-1 ante el Deportivo Fabril en el estadio Helmántico deja a los charros en octava posición, a dos puntos de la zona de playoff.

“Nos quedan seis puntos y tenemos que sacar los seis”, afirmó el técnico Jorge García en sala de prensa. Además de ello, también tendrá que esperar otros resultados.

Ahora mismo, la UD Ourense es tercera con 51 puntos, uno más que el Real Ávila. El Numancia, con 49, cierra la zona de playoff.

Por detrás, el Coruxo y la Gimnástica Segoviana con 48 puntos y posteriormente llega el Salamanca CF UDS con 47.