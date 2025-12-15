El Salamanca CF UDS cae a la séptima posición en Segunda RFEF

El punto obtenido por el Salamanca CF UDS ante el Oviedo Vetusta no fue suficiente para que los charros mantengan su puesto en la zona de playoff. Los de Jorge García caen al séptimo puesto de la clasificación y ceden su sitio en la zona de privilegio al Bergantiños.

Por arriba, la Gimnástica Segoviana es el líder en solitario con 31 puntos. El Deportivo Fabril, que ganó al Numancia, es segundo pero los numantinos podrían presentar una reclamación por posible alineación indebida del filial gallego.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS abrirá la jornada en casa del Lealtad de Villaviciosa. El choque tendrá lugar el sábado a las 15:45 horas.