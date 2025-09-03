El Salamanca CF UDS cierra la plantilla con Joan Pulpón

El Salamanca CF UDS cierra su plantilla con la incorporación de Joan Pulpón. El lateral izquierdo, de 21 años, llega procedente del filial del Albacete. Además, cuenta con pasado en las categorías inferiores del Levante, en el Alzira y el Patacona CF.

"Pulpón se caracteriza por su perfil ofensivo, gran recorrido por la banda y una zurda precisa y potente, con capacidad tanto para incorporarse al ataque como para cerrar con solvencia en defensa. Su intensidad, proyección y lectura táctica le convierten en un jugador muy completo, con vocación ofensiva y responsabilidad en el repliegue", explican desde el club.

El equipo dirigido por Jorge García abrirá la competición en Segunda RFEF este domingo, a las 17 horas, ante el Bergantiños en suelo gallego.