El Salamanca CF UDS se coloca cuarto en la Segunda RFEF

La victoria por 3-0 del Salamanca CF UDS ante el Valladolid Promesas coloca al equipo de Jorge García como cuarto clasificado del grupo 1 de la Segunda RFEF. Los charros cuentan con 32 puntos en su casillero, los mismos que la UD Ourense que también está en puestos de playoff.

Llamando a la puerta de la zona de privilegio se encuentran el Coruxo y el Numancia, con 31 puntos, y también el Bergantiños que pierde algo de fuelle con 30 puntos en su casillero.

El próximo partido del Salamanca CF UDS tendrá lugar el sábado 24 de enero. A las 17 horas, el Atlético Astorga recibirá al conjunto salmantino en La Eragudina. Los maragatos están un punto por encima de la zona problemática de la tabla.