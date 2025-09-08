El Salamanca CF UDS se coloca en media tabla tras la primera jornada de Segunda RFEF
Los de Jorge García sumaron un valioso empate en el campo del Bergantiños
La primera jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF deja como líder a la Gimnástica Segoviana y al filial del Deportivo. Los dos derrotaron por 3-0 a su rival, Sámano y Burgos Promesas respectivamente, para empezar de la mejor manera posible la competición.
El Salamanca CF UDS logró un valioso punto en el campo del Bergantiños tras empatar a dos en un atractivo partido. Los de Jorge García se colocan octavos tras la primera jornada.
Ahora, la próxima semana, recibirán el domingo a las 12 horas al Atlético Astorga en Las Pistas del estadio Helmántico, según está indicado en la Real Federación Española de fútbol.
