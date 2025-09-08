El Salamanca CF UDS se coloca en media tabla tras la primera jornada de Segunda RFEF

La primera jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF deja como líder a la Gimnástica Segoviana y al filial del Deportivo. Los dos derrotaron por 3-0 a su rival, Sámano y Burgos Promesas respectivamente, para empezar de la mejor manera posible la competición.

El Salamanca CF UDS logró un valioso punto en el campo del Bergantiños tras empatar a dos en un atractivo partido. Los de Jorge García se colocan octavos tras la primera jornada.

Ahora, la próxima semana, recibirán el domingo a las 12 horas al Atlético Astorga en Las Pistas del estadio Helmántico, según está indicado en la Real Federación Española de fútbol.