El Salamanca CF UDS comunica al Ayuntamiento de Salamanca que no “necesitan Las Pistas”

El Salamanca CF UDS no jugará el domingo su partido contra el Coruxo en Las Pistas del Helmántico. Así se lo ha hecho saber al Ayuntamiento de Salamanca a través de un correo electrónico enviado a última hora de la mañana de este viernes.

En él han precisado que ya no necesitan las pistas para el partido que se disputa este domingo y desde el Ayuntamiento de Salamanca han decidido eliminar al momento el servicio de conserjes programado para el día del encuentro contra el equipo gallego.

Aunque el club todavía no se ha manifestado, todo parece apuntar que intentarán jugar en el estadio Helmántico sin tener la necesaria licencia de actividad.

De hecho, y tal y como ha informado este mismo viernes este medio de comunicación, los procedimientos administrativos para la evaluación y la aprobación de esa licencia tienen unos plazos que se pueden demorar en el tiempo. Lo que es seguro es que este domingo, de jugarse en el Helmántico, lo harán sin ella, puesto que no solo en términos temporales es imposible, sino que además habría que contar con que la técnico responsable estuviera en su jornada laboral.