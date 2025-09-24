El Salamanca CF UDS confirma que jugará ante la UD Ourense en Las Pistas

El Salamanca CF UDS seguirá jugando en Las Pistas una jornada más. El club charro ha emitido un comunicado oficial para explicar la situación respecto al partido contra la UD Ourense del próximo domingo (17 horas) y anuncian que cada abonado podrá invitar a un acompañante.

"Desde el club entendemos el malestar y la frustración que esta situación pueda generar en nuestra afición, y pedimos disculpas sinceras por las molestias ocasionadas. Queremos subrayar que somos los primeros que anhelamos regresar a nuestro templo y que estamos trabajando incansablemente para que ese momento llegue cuanto antes", inciden desde la entidad presidida por Manuel Lovato.

Es la segunda vez que el Salamanca CF UDS tiene que jugar en Las Pistas esta temporada y el club vuelve a quedar en entredicho con los plazos de las obras realizadas.