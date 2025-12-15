El Salamanca CF UDS confirma la operación de Davo y su baja hasta final de temporada

Davo Fernández tras lesionarse ante el Burgos Promesas en el estadio Helmántico

El Salamanca CF UDS han informado este lunes de que el jugador David Fernández, conocido deportivamente como Davo, será intervenido quirúrgicamente tras detectarse una afectación parcial del tendón de Aquiles en su tobillo izquierdo.

Las últimas pruebas de imagen han permitido identificar una lesión que no había sido apreciada en exploraciones previas, además de confirmar la ausencia de mejoría con el tratamiento conservador aplicado al problema que arrastra en el complejo tendinoso posterior del tobillo izquierdo.

Ante esta evolución, el cuerpo médico del club ha decidido que el futbolista pase por el quirófano este martes.

Como consecuencia de la intervención, Davo se perderá lo que resta de la temporada.