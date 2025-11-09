El Salamanca CF UDS continúa séptimo en Segunda RFEF

La décima jornada del grupo 1 de la Segunda RFEF dejó varios duelos en la parte alta y mucha igualdad entre sus participantes. El Oviedo Vetusta es el nuevo líder en solitario tras vencer por 0-2 al Langreo y sumar 22 puntos.

Uno menos tiene la Gimnástica Segoviana, que sigue su escalada en la tabla, y el Deportivo Fabril queda tercero con 20 puntos. El Bergantiños, con 19 puntos, y el Numancia, con 18, cierran los puestos de playoff de ascenso.

Por detrás, y acechando, el Real Ávila también con 18 puntos y justo después se encuentra el Salamanca CF UDS, séptimo, con 17 puntos en su casillero.