El Salamanca CF UDS, a dar un paso más hacia el playoff

El Salamanca CF UDS ya está en la cuenta atrás para el final de la competición regular. El equipo de Jorge García arranca la jornada en el cuarto puesto de la tabla y quiere dar un paso más hacia el playoff. Este domingo, a las 17 horas, el conjunto charro se ven las caras con la SD Sarriana en el campo de A Ribela.

"Lo importante es el próximo día, el próximo partido, conseguir dos victorias seguidas. Los nervios, para otros”, expresa el entrenador salmantino.

El equipo local está en puestos de descenso y también necesita los puntos para conseguir su objetivo. Con 29 puntos, la Sarriana está en la zona roja pero también con la misma puntuación está el Rayo Cantabria en puestos de permanencia.

“Es un conjunto con una idea muy clara la idea de juego, que intenta salir desde atrás, que arriesga en el primer tercio para tratar de salir a campo abierto, que tiene jugadores en la parte de arriba con buena llegada al área, que generan muchas ocasiones aunque luego, es verdad, no materializa", avisa Jorge García sobre el rival.