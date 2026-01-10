El Salamanca CF UDS defiende su puesto en el playoff ante la UD Ourense

El fútbol no tiene memoria. Tomi Lupidio marcaba el último gol del Salamanca CF UDS en la primera vuelta y ya no forma parte del club para el primer partido de la segunda vuelta. El Salamanca CF UDS defiende su puesto de playoff este domingo en O Couto ante la UD Ourense (17 horas).

“Tenemos la mirada fija en intentar llegar a O Couto y sacar los tres puntos. No venimos de ganar en casa y eso es algo importante para nosotros porque queríamos sacar los tres puntos. El estado del campo no lo vamos a poner como excusa, porque hemos competido bien en campos que no estaba tan bien. Adaptaremos todo lo posible para intentar sacar los tres puntos”, asegura Jorge García.

El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con el sancionado Marotías y el lesionado Mancebo, pero sí estarán Miguel Serrano y Álex Gonpi: “Creo que son dos jugadores que vienen a aportarnos cosas diferentes. Miguel tiene mucho esfuerzo en lo ofensivo y defensivo y Gonpi es un extremo muy encarador y con muy buen trato de balón con buen desborde”.

El primero de ellos expresa su facilidad para jugar en todo el frente del ataque. “De centrocampista no he jugado mucho, pero en la parte de arriba estoy cómodo y puedo ayudar al equipo. Me transmitieron que había buen grupo y me han acogido muy bien”, admite Miguel Serrano. Mientras que Álex Gonpi pone la exigencia en lo más alto: “Ser titular es cosa del míster. Creo que con este club puedo estar en Primera RFEF. El club se merece estar en categorías más altas”.

La UD Ourense marcha noveno en la clasificación con 26 puntos en el casillero. Los de Borja Fernández solo han marcado trece goles en la primera vuelta, pero también solo han recibido catorce tantos en los primeros diecisiete partidos.