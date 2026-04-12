El Salamanca CF UDS depende de sí mismo para meterse en el playoff a Primera RFEF

La victoria del Salamanca CF UDS en Segovia vale doble: tres puntos y la opción de depender de sí mismo para estar en el playoff de ascenso a Primera RFEF.

Los pupilos de Jorge García son sextos con 47 puntos (los mismos que el Real Ávila y uno menos que la Gimnástica Segoviana y la UD Ourense). La próxima jornada, abulenses y segovianos se ven las caras y el Salamanca CF UDS no puede fallar ante el ya ascendido Deportivo Fabril.

Los gallegos han cuajado una gran temporada y han logrado el ascenso con tres jornadas de adelanto. En la última jornada vencieron por 3-0 a la UD Ourense y certificaron su salto a la Primera RFEF.