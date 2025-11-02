El Salamanca CF UDS encuentra la victoria en los minutos finales ante el Coruxo

El Salamanca CF UDS sumó los tres puntos ante el Coruxo en los minutos finales. Los goles de Javi Delgado y Abraham recuperan la senda del triunfo para el equipo charro.

El regreso al estadio Helmático dejó claro que no habían cambiado muchas cosas. La imagen renovada se quedó a medias. Igual que las intenciones de unos y de otros en la primera mitad. El Coruxo comenzó mejor con dos ocasiones de Xavi Sola; el Salamanca CF UDS fue tomando el mando del partido con un Dani Hernández muy activo en tres cuartos de campo y con un gran disparo de Cristeto que estuvo a punto de ser el 1-0. Pero al descanso se llegó sin goles.

La segunda parte comenzó con una buena parada de Jon Villanueva en un centro que impactó en su compañero Marotías. Pero el duelo se enfrió. Jorge García lo intentó con el doble cambio de Javi Delgado y Lara con media hora por delante. Tardó en hacer efecto, pero fue decisivo. A ocho minutos para el final, tras un buen pase de Marotías a Aimar Barrera, el vasco se topa con el portero pero el rechace lo manda al fondo de la red Javi Delgado para hacer el 1-0.

El delantero pudo hacer el 2-0 poco después. También pudo empatar el Coruxo en una acción de Hugo Losada que regateó a Jon Villanueva y disparó alto desde la frontal con todo a favor. Y, en el descuento, Abraham hacía el definitivo 2-0 en el regreso al estadio Helmántico.