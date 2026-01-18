El Salamanca CF UDS encuentra la victoria en la segunda parte ante el Valladolid Promesas

Nueva victoria del Salamanca CF UDS. Y cuarto clasificado en Segunda RFEF. Los charros vencieron por 3-0 al Valladolid Promesas en el estadio Helmántico gracias a una gran segunda parte.

El once titular charro estuvo formado por Leo Mendes en portería; Parra, Casado, Marotías y Souley en defensa; Alba, Cristeto y Carrasco en la medular; y Serrano, Aimar y Javi Delgado en ataque.

El mejor de los salmantinos en la primera parte fue Leo Mendes, que desbarató dos claras ocasiones de los visitantes. Y la mala noticia llegó con la lesión de Serrano, que fue sustituido por Álex Gonpi.

En el descanso, Jorge García dio entrada a Dani Hernández y el partido cambió. En el primer minuto de la reanudación, Cristeto hacía el 1-0 para el Salamanca CF UDS y, tres minutos después, Javi Delgado allanaba la victoria con el segundo tanto.

En el tramo final del duelo, Álex Gonpi sentenciaba el choque con el 3-0 definitivo en una buena definición, picando la pelota por encima de la salida del meta rival.