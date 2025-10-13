El Salamanca CF UDS enlaza tres victorias seguidas en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS enlaza tres victorias consecutivas en Segunda RFEF y se afianza como cuarto clasificado de la tabla. El equipo dirigido por Jorge García cuenta con trece puntos en la tabla y está a uno solo del Oviedo Vetusta y del Real Ávila (segundo y tercero, respectivamente).

Los charros vencieron por 2-1 a la SD Sarriana en Las Pistas con goles de Carrasco y Servetti en la segunda mitad. Y, además, llevan pleno de puntos como locales esta campaña.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS visita a un Numancia en horas bajas. Los sorianos son novenos, con ocho puntos en su casillero, y han encajado nueve tantos en seis partidos. El choque tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en Los Pajaritos.