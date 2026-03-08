El Salamanca CF UDS escala un puesto en Segunda RFEF

El Salamanca CF UDS logró una victoria contundente por 5-1 ante la UD Sámano y se coloca como cuarto clasificado en el grupo 1 de la Segunda RFEF.

El conjunto dirigido por Jorge García escala un puesto en la tabla y se coloca con dos puntos más que la UD Ourense y el Coruxo (este último ya fuera de la zona de playoff).

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS se verá las caras con la Sarriana. El choque está fijado para el domingo, a las 17 horas, en el campo A Ribela.