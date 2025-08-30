El Salamanca CF UDS ficha al delantero Javier Delgado
El delantero cántabro ascendió la pasada temporada a Primera RFEF con el Sabadell
El Salamanca CF UDS ha anunciado la contratación del delantero Javier Delgado. El punta cántabro, de 29 años, jugó la pasada campaña en el Sabadell, con quien ascendió a Primera RFEF.
Javier Delgado, que será la competencia directa de Servetti en la punta del ataque, es un delantero de 1,88 metros y con buenos movimientos dentro del área. El año pasado marcó seis tantos en dos mil minutos con el Sabadell en Segunda RFEF.
“Trabajo, carácter y mentalidad competitiva al servicio del equipo”, señalan desde el Salamanca CF UDS.
