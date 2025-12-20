El Salamanca CF UDS gana al Lealtad y cierra el 2025 en puestos de playoff a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS logró los tres puntos en Les Caleyes ante el Lealtad gracias a un cabezazo de Souley a los doce minutos de partido.

El once titular de Jorge García estuvo formado por Leo Mendes en portería; Murua, Souley, Casado y Marotías en defensa; Alba, Lara y Cristeto en el trivote; y con Abraham, Pulpón y Servetti como jugadores más adelantados.

Los charros no tardaron mucho en golpear. A los doce minutos de juego, un córner botado por Cristeto lo cabecea Souley al fondo de las mallas para poner el 0-1. Los de Jorge García tuvieron el segundo poco después con una ocasión para de Servetti y una falta de Cristeto desde la frontal.

La segunda mitad fue diferente. El Lealtad sí se acercaba a la meta de Leo Mendes y la sensación de incertidumbre ya era mayor. Pero los charros supieron mantener el resultado, no sufrir en exceso y corroborar tres puntos para cerrar el 2025 en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF.