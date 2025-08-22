El Salamanca CF UDS ya tiene horario para el debut liguero ante el Bergantiños
El choque, correspondiente al grupo 1 de Segunda RFEF, se jugará el domingo 7 de septiembre a las 17 horas en As Eiroas
La competición en Segunda RFEF dará inicio el fin de semana del 7 y 8 de septiembre. El Salamanca CF UDS es el único representante charro y está encuadrado en el grupo 1.
El equipo de Jorge García comenzará la competición con la visita al campo del Bergantiños. Y ya hay fecha y hora para dicho encuentro. Los dos conjuntos se verán las caras el domingo 7 de septiembre, a las 17 horas, en As Eiroas.
Los charros jugaron el miércoles un partido amistoso ante el Coria y cayeron por 1-0 y este domingo tendrán la oportunidad de redimirse con su visita al campo de la Arandina de Tercera RFEF.
