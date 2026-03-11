El Salamanca CF UDS, con horario unificado para las dos últimas fechas de Segunda RFEF
Los equipos que estén en disputa del ascenso, playoff y salvación jugarán el domingo 26 de abril y 3 de mayo el domingo a las 12 horas
Las dos últimas fechas de la Segunda RFEF se disputarán el domingo 26 de abril y 3 de mayo a las doce horas, según ha notificado la Real Federación Española de fútbol.
El Salamanca CF UDS se encuentra en estos momentos en zona de playoff y, con casi total seguridad, estará involucrado en esas dos últimas jornadas.
En la penúltima jornada, el equipo dirigido por Jorge García se verá las caras con el filial del Burgos a domicilio y, en la fecha final de la competición regular, los charros recibirán en el estadio Helmántico al Lealtad.
