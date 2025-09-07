El Salamanca CF UDS logra un punto en un divertido partido ante el Bergantiños

El Salamanca CF UDS inició la temporada en Segunda RFEF con un punto en su visita a As Eiroas. Los charros respondieron por dos veces a los goles del Bergantiños para poner el 2-2.

El primer once de Jorge García no tuvo mayor misterio. Jugaron los mejores de la pretemporada. Leo Mendes fue el meta titular; Parra, Murua, Casado y Souley fueron la retaguardia; Lara y Cristeto actuaron como doble pivote; y Mancebo, Abraham y Aimar Barrera escoltaban en el ataque al ‘9’ Servetti.

Los compases iniciales dejaron un partido frío y con poco ritmo. Típico de comienzo de temporada. El Salamanca CF UDS probó fortuna con un disparo de Abraham, a los nueve minutos, que se fue el lateral de la red.

El que primero pegó fue el Bergantiños. Marru, desde la frontal, saca un chut cruzado y raso que toca en el poste y acaba dentro de la portería de Leo Mendes para adelantar a los locales en el minuto 23. Sin embargo, al filo del descanso, un córner de Cristeto al punto de penalti lo remató de cabeza impecable Lara para poner las tablas en el marcador (1-1).

En la segunda mitad, el Bergantiños golpeó de nuevo con una volea de Amín que se coló en la meta de Leo Mendes. Pero solo siete minutos después, Abraham se imponía en el área para poner el 2-2 de un cabezazo.

Ya no se movería el resultado, pero el Salamanca CF UDS gozó de buenos minutos en el tramo final de la segunda mitad con la entrada de Tomi y Javi Delgado. La victoria no llegó, pero sí dejó buenas sensaciones el equipo de Jorge García.