El Salamanca CF UDS mantiene su posición en la zona de playoff a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS se mantiene en puestos de playoff a Primera RFEF tras sumar un punto en su visita al filial del Racing de Santander. Los de Jorge García son quintos, con 24 puntos en su casillero.

La Gimnástica Segoviana sigue siendo el líder de la clasificación con 28 puntos, pero cayó esta jornada por 3-1 en casa del Bergantiños. Eso lo aprovechó el Numancia para colocarse a un solo punto tras vencer por 0-3 a la UD Ourense.

El filial del Oviedo (26 puntos) y el filial del Deportivo (25 puntos) se encuentran inmediatamente por encima del Salamanca CF UDS en la tabla. Precisamente el conjunto carbayón visitará el Helmántico el domingo a las 17 horas.