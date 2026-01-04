El Salamanca CF UDS mantiene su posición en la zona de playoff

El Salamanca CF UDS cierra la primera vuelta en puestos de playoff a Primera RFEF. Los charros son quintos con 29 puntos y están a cinco de los líderes (Deportivo Fabril y Gimnástica Segoviana). El Oviedo Vetusta marcha tercero con 33 puntos y el Bergantiños, cuarto, comparte puntuación con el Salamanca CF UDS.

La próxima jornada, el Salamanca CF UDS arrancará la segunda vuelta con su visita a O Couto ante la UD Ourense. Los gallegos marchan novenos con tres puntos menos que el equipo de Jorge García. El duelo se jugará el domingo a las 17 horas.