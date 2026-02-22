El Salamanca CF UDS mantiene su posición en el playoff a Primera RFEF

Los charros son quintos y suman dos puntos más en la tabla que la UD Ourense

Salamanca CF UDS - Marino de Luanco
Salamanca CF UDS - Marino de Luanco | Mateo G.J.

El Salamanca CF UDS sumó un punto más a su casillero ante el Marino de Luanco tras un empate a cero en el estadio Helmántico. Los charros son quintos con 38 puntos y aventajan en dos a la UD Ourense.

Por arriba, los filiales del Real Oviedo y del Deportivo son colíderes con 49 puntos. Tercera es la Gimnástica Segoviana, con 43 puntos y un partido pendiente. Y el Coruxo, con 41 puntos, también está por delante del Salamanca CF UDS.

El próximo domingo, el Salamanca CF UDS visita al filial del Real Oviedo. El choque está fijado a las 12 horas.

También te puede interesar

Lo último

stats