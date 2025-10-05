El Salamanca CF UDS mantiene su puesto en el playoff de ascenso a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS mantiene su quinta plaza en Segunda RFEF. Los charros vencieron por 0-2 ante la UD Sámano y siguen en puestos de playoff a Primera RFEF.

El Deportivo Fabril lleva pleno de puntos y aventajan en dos puntos a Oviedo Vetusta y Real Ávila. Con diez puntos, la Gimnástica Segoviana y el Salamanca CF UDS están en puestos de playoff y el Marino de Luanco queda sexto con la misma puntuación.

El próximo partido, el Salamanca CF UDS jugará el sábado, a las 17 horas, ante la SD Sarriana.