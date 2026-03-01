El Salamanca CF UDS mantiene su puesto en el playoff a Primera RFEF

El Salamanca CF UDS cierra la jornada número 25 de Segunda RFEF en puestos de playoff de ascenso. Los charros, a pesar de caer goleados 5-2 en casa del líder, siguen quintos en la clasificación con 40 puntos.

Por arriba, el Oviedo Vetusta manda con 52 puntos, dos más que el filial del Deportivo. Con 43 puntos y un partido pendiente está la Gimnástica Segoviana, mientras que el Coruxo cuenta con 41 puntos en su casillero.

En quinta posición aparece el Salamanca CF UDS. El equipo de Jorge García es quinto con 40 puntos y aventaja en uno al Numancia, en dos puntos a la UD Ourense y en tres al Real Ávila.