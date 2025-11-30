El Salamanca CF UDS se mete en los puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF

La decimotercera jornada de Segunda RFEF coloca al Salamanca CF UDS como quinto clasificado y en puestos de playoff de ascenso a Primera RFEF. Los de Jorge García cuentan con 23 puntos en su casillero y están a cinco del liderato.

La Gimnástica Segoviana marcha en primer puesto con 28 puntos, dos más que el Oviedo Vetusta y cuatro más que Deportivo Fabril y el Numancia. Quinto, con 23 puntos, el Salamanca CF UDS.

La próxima jornada, el equipo de Jorge García jugará el domingo, a las 12 horas, contra el filial del Racing de Santander en suelo cántabro.