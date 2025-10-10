El Salamanca CF UDS mide su buen momento ante la SD Sarriana

Jorge García quiere evitar el ruido alrededor del estadio Helmántico y meter el foco en lo deportivo. El Salamanca CF UDS arranca la sexta jornada de la Segunda RFEF en puestos de playoff y ahí quiere mantenerse. El equipo charro recibe este sábado, a las 17 horas, a la SD Sarriana en Las Pistas.

“Nosotros no somos un cuerpo técnico ni una plantilla a la que le valgan las excusas. Sea el escenario que sea, vamos a por los tres puntos”, explica el entrenador charro.

El propio Jorge García alaba a su rival: “Tiene una idea muy clara de intentar atraer al equipo en campo propio y luego lanzar a espalda. Es una idea muy vistosa para todo el mundo”.

La Sarriana llega con un punto de desventaja con el Salamanca CF UDS. Los gallegos cuentan en sus filas con jugadores como Iago Parga, Berardozzi o Hugo Villaverde.