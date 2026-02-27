El Salamanca CF UDS se mide al colíder Oviedo Vetusta
El conjunto de Jorge García defiende su plaza en el playoff de ascenso
El Salamanca CF UDS visita este domingo al líder de la categoría. Los charros se verán las caras con el Oviedo Vetusta a partir de las 12 horas. Y el entrenador salmantino plantea un partido muy interesante: “Somos dos equipos con una propuesta atractiva y ofensiva”.
Lo que tiene claro Jorge García es mirar el partido a partido en el sprint final de la campaña. “Cuando hemos empezado a mirar un poco más al futuro, a final de liga, nos la hemos pegado. Lo suyo es mirar a Oviedo, plantear un buen partido y tener en claro que hay que hacer las cosas muy parecidas a lo que hicimos aquí contra ello”, avisa.
El Oviedo Vetusta arranca la jornada como colíder de la clasificación con 49 puntos y el Salamanca CF UDS quiere recortar los nueve puntos de diferencia con el filial carbayón.
