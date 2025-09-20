El Salamanca CF UDS se mide contra el líder Deportivo Fabril
Hugo Marcos, Dani Hernández y Davo son las bajas para el conjunto charro
Partido de altura para el Salamanca CF UDS. Los de Jorge García firman un cuatro de seis en el arranque de la Segunda RFEF y están en puestos de playoff.
Este domingo, a las cinco de la tarde, el equipo charro viaja hasta A Coruña para medirse en Abegondo al filial del Deportivo. Los locales son líderes con dos triunfos, cinco goles a favor y ninguno en contra.
“Somos dos equipos que nos gusta la fase ofensiva y proponemos desde el balón. Va a ser un partido bonito de ver. El plan de partido es bueno y hay que llevarlo a cabo”, explica Jorge García.
El entrenador del Salamanca CF UDS no podrá contar con Hugo Marcos, Dani Hernández ni Davo. Y tampoco quiso desvelar en rueda de prensa si jugará con cinco defensas: “Nunca deja de ser una opción. Veníamos utilizando como recurso y el otro día nos salió bien”.
También te puede interesar
Lo último