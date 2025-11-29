El Salamanca CF UDS no debe fallar ante un rival en zona de descenso

La decimotercera jornada de la Segunda RFEF cruza al Salamanca CF UDS y al Burgos Promesas. El choque tendrá lugar el domingo, a las 17 horas, en el estadio Helmántico.

Y con el césped en entredicho después de unas imágenes en redes sociales durante la semana. Aunque el entrenador Jorge García le quita hierro al asunto: “Ni nos preocupa ni es grato. El otro día Luanco no estaba en buenas condiciones para lo que queríamos, nos adaptamos y ganamos. Nos adaptaremos a cómo esté el césped”.

El técnico salmantino se muestra muy contento por haber entrenado con toda la plantilla durante la semana. La recuperación de Davo, que todavía no está al 100%, es la nota positiva del Salamanca CF UDS esta semana.

Enfrente estará el Burgos Promesas, que marcha en puestos de descenso con una sola victoria en los doce partidos disputados hasta el momento.