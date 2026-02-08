El Salamanca CF UDS y el Numancia reparten puntos en un partido soso

Reparto de puntos entre el Salamanca CF UDS y el Numancia (1-1) en un partido soso y con poco ritmo en el estadio Helmántico.

El Salamanca CF UDS inició con Leo Mendes en portería; Parra, Souley, Murua y Marotías en defensa; Cristeto y Lara en el doble pivote; y con Serrano, Mancebo y Dani Hernández por detrás de Javi Delgado.

La primera parte fue de ritmo bajo por los dos conjuntos. El Numancia se adelantó con un regalo del Salamanca CF UDS en forma de autogol entre Souley y Parra. Siete minutos después, un centro de Parra desde la derecha lo manda a la red Javi Delgado con la colaboración de Iván Martínez, que midió mal su salida.

A partir de ahí, muchas imprecisiones de ambos. El Salamanca CF UDS pudo adelantarse con un disparo de Cristeto que salvó Iván Martínez en el palo corto y el Numancia gozó de dos ocasiones de Dani García.

Si la primera parte tuvo poco, la segunda mitad tuvo menos. Los minutos eran tediosos como las posesiones de uno y otro. Apenas hubo ocasiones. Javi Delgado tuvo una para el Salamanca CF UDS y Dani García no llegó dentro del área para el Numancia en la mejor aproximación visitante.

Con veinte minutos para el final, Souley vio la roja directa por una dura entrada sobre un rival. Con uno menos, Jorge García metió doble punta con Servetti y Javi Delgado. Pero el partido estaba abocado al empate; ninguno mereció ganar.