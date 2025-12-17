El Salamanca CF UDS, pendiente de la posible alineación indebida en el Numancia - Deportivo Fabril

La clasificación del grupo 1 de Segunda RFEF puede variar. Y el Salamanca CF UDS está atento a lo que pueda sucedar. El pasado fin de semana, el Deportivo Fabril se impuso por 1-2 en Los Pajaritos al Numancia. Sin embargo, el conjunto soriano ha reclamado una posible alineación indebida del filial gallego.

"La base documental para esta reclamación es que el futbolista del Fabril Hugo Torres jugó el partido sin haber sido inscrito en el acta arbitral del encuentro ni como jugador titular ni como suplente. Dicho jugador saltó al campo en el minuto 67 de encuentro sustituyendo a un compañero, y desde el CD Numancia se considera que Hugo Torres no estaba reglamentariamente habilitado para su correcta participación en el partido", solicitan desde el Numancia.

En caso de que el Comité de la razón al Numancia, el equipo soriano contará con tres puntos más en la tabla y el Deportivo Fabril perdería los tres puntos conseguidos en el campo y tendría una penalización de otros tres, por lo que el Salamanca CF UDS subiría un puesto en la tabla.