El Salamanca CF UDS perdona y lo paga ante el Langreo

El Salamanca CF UDS empató a uno ante el Langreo en el Helmántico y pagó cara su falta de puntería en la primera mitad. Los charros se toparon con un gran Adri Torre.

El once inicial charro estuvo formado por Jon Villanueva bajo palos; Murua, Pulpón, Casado y Marotías en defensa; Alba, Lara y Cristeto en el centro del campo; y Tomi, Aimar y Servetti en ataque.

No tardó mucho en moverse el marcador. A los nueve minutos, Aimar pincha el balón, conduce, le tira una bicicleta a su par y centra raso; Tomi, en el segundo palo, aprovecha la pasividad de la defensa visitante para poner el 1-0.

Mereció el segundo el Salamanca CF UDS antes del descanso. Adrián Torre fue el mejor del Langreo con dos manos soberbias a Tomi y Alba, que buscaron potencia para sorprender al meta rival. Pero el pitido para el entretiempo dejaba un corto 1-0.

Pocos dichos más acertados en el fútbol que “el que perdona, lo acaba pagando”. El Langreo empataba a los nueve minutos de la reanudación con un disparo de Pablo Pérez que tocó en Marotías y superó a Jon Villanueva. Con 1-1 llegaron minutos de zozobra y los visitantes tuvieron dos ocasiones claras: un mano a mano de Pablo Pérez y un misil al poste de Lucas.

Jorge García movía el equipo con la entrada de Dani Hernández y Javi Delgado y el punta tenía una ocasión clara en su cabeza. Aimar la tuvo con un misil desde treinta metros e hizo volar a Adri Torre, el mejor de los visitantes. Y Jon Villanueva, en el descuento, evitó el 1-2 visitante en un barullo dentro del área.