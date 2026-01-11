El Salamanca CF UDS pierde ante la UD Ourense y clama contra el arbitraje

El Salamanca CF UDS cayó por 1-0 en O Couto ante la UD Ourense en el partido que abrió la segunda vuelta del conjunto charro. Y los de Jorge García clamaron contra el arbitraje, ya que el trenzilla anuló dos goles a Servetti y a Abraham.

A los dos minutos de partido, el árbitro anulaba un tanto a Servetti por fuera de juego y Jon Villanueva sostenía a los suyos con el empuje posterior de la UD Ourense. Los gallegos se marchaban por delante a los vestuarios con un tanto de Santi al filo del descanso.

En la segunda mitad, el Salamanca CF UDS buscaba desde el inicio la meta rival para el tanto del empate. En el minuto 64, Jorge García metía en el campo a Abraham y Javi Delgado para meter al rival en su propia área.

Y, en el último suspiro, Abraham remachaba en el segundo palo un centro para poner el 1-1. Sin embargo, el grito salmantino quedó en nada puesto que el colegiado anulaba el tanto y la victoria se quedaba en Ourense.