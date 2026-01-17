El Salamanca CF UDS, a por su primer triunfo del 2026

El Salamanca CF UDS quiere mantener su puesto en el playoff de ascenso a Primera RFEF. Para ello, tendrá que lograr su primer triunfo del 2026. El domingo, a las 17 horas, los charros reciben al filial del Real Valladolid en el estadio Helmántico.

“El equipo no venía de no perder durante seis o siete jornadas y el Salamanca está siempre obligado a ganar. La plantilla está confiada y con ganas de ganar”, asegura Jorge García. El entrenador no podrá contar con el centrocampista Lara por sanción.

El rival, el Valladolid Promesas, marcha en puestos de playout pero llega tras ganar por 1-4 al Atlético Astorga a domicilio. “Para mí, personalmente, es muy buen equipo. La clasificación no muestra los patrones de juego que tiene ni la calidad que tienen sus jugadores. La clasificación no muestra todo lo bueno que hace el Valladolid Promesas”, concluye el entrenador del Salamanca CF UDS.