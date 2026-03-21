El Salamanca CF UDS tiene prohibido complicarse ante el Bergantiños

El Salamanca CF UDS tiene siete jornadas por delante para certificar su playoff. Los charros aventajan en dos puntos a UD Ourense, Real Ávila y Coruxo y en tres al Numancia.

Los charros se miden este domingo, a las 17 horas, al Bergantiños en el estadio Helmántico. Y lo hará sin Souley, Marotías y Lara por sanción y con Jorge García sin poder dirigir desde el banquillo.

“Confío en mi cuerpo técnico a ciegas, en mis jugadores… por un error no puedo estar ayudando desde abajo, pero apoyaremos desde la grada. Confío en mi cuerpo técnico y en el plan de partido y eso nos va a llevar al +3”, explica el técnico charro.

Además, el propio Jorge García explica en qué ha cambiado el Bergantiños desde la jornada 1: “Va a ser un equipo muy complicado y que ha tenido una mala racha pero que tiene la misma idea que cuando puede tener el balón, no lo rehúye y tiene tres mediapuntas muy buenos. La baja de Marru se tiene que notar porque eran doce goles. Tienen buen balón parado. Se tiene que ver a un Salamanca que quiera ganar desde el minuto 1”.

Los gallegos marchan en décimo lugar en la tabla y poseen cinco puntos menos que el Salamanca CF UDS. Por lo tanto, agotan su última bala para meterse en la lucha por el playoff y también buscan dar un paso definitivo para la salvación.