El Salamanca CF UDS se queda sin puesto en la Copa del Rey

El Salamanca CF UDS puso el punto y final a una mala temporada con una victoria ante el Lealtad (2-1). Los salmantinos se quedan sin puesto de Copa del Rey y terminaron la temporada con apenas 500 aficionados en las gradas del Helmántico.

El equipo charro jugó de inicio con Jon Villanueva (que cumplió cien partidos con el club) en portería; Parra, Pulpón, Murua y Marotías en defensa; Lara, Cristeto, Serrano y Mancebo en la medular; y con Servetti y Javi Delgado arriba.

El partido fue frío. Noventa minutos de poca tensión por parte de los dos equipos. Jon Villanueva tuvo que intervenir para tapar un disparo de Nacho Estrada a los veinte minutos. Serrano respondió con un tiro al travesaño desde la frontal y, al filo del descanso, marcaba el 1-0 con un chut cruzado.

En el polo opuesto, Servetti. El uruguayo marró dos ocasiones muy claras en la primera mitad.

Si la primera parte fue tediosa, la segunda mucho más. El Lealtad empataba en el minuto 72 con un gol de Luisen. Pero, acto seguido, Asier hacía el 2-1 en una gran jugada individual. El canterano fue la nota más positiva de un partido gris.

El pitido final certificó la victoria del Salamanca CF UDS ante el Lealtad y una dura realidad: los de Jorge García no jugarán la Copa del Rey.